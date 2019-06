Marco Leo Samm, Jahrgang 1969, wuchs in einer multiethnischen baltischen Familie auf, die in den 1930er Jahren nach Deutschland ausgewandert war. Viele seiner Familienangehörigen wurden während der deutschen Besatzungszeit in Lettland ermordet und in den Wäldern vor Riga verscharrt. Das prägte sein politisches Bewusstsein sich mit Geschichte und Politik tiefer zu beschäftigen. Nach einer Ausbildung zum Friseur ging er frustriert über die politische Starrheit in der ehemaligen DDR noch vor dem Mauerfall in den Westen. Er begann eine Ausbildung als Maskenbildner am Staatstheater Oldenburg. Heute besitzt er einen Salon in Freiburg im Breisgau.