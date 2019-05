Manfred Zimmer, geboren 1943, hat in ökologischer Chemie promoviert und war in Deutschland als Gutachter im Umweltbereich, vor allem in der aquatischen Ökotoxikologie tätig. Er ist Mitglied der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft seit dem Gründungsjahr 1985. Neben Erich Fromm bilden David Bohm, Jiddu Krishnamurti und andere „Querdenker“ eine Art geistige Heimat für ihn.