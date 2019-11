Mandy Tröger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie promovierte 2018 am Institute of Communications Research der Universität Illinois, USA, zur DDR-Pressetransformation und erhielt hierfür ein Promotionsstipendium der Heinrich-Böll-Stiftung. Ihr deutschsprachiges Buch „Pressefrühling und Profit“ erschien 2019 im Herbert von Halem Verlag.