Ludwig Watzal lebt und arbeitet als Journalist und Redakteur in Bonn. Er studierte Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und Internationale Beziehungen an der University of Pennsylvania in Philadelphia sowie Philosophie an der Hochschule für Philosophie S.J. in München. Er arbeitete unter anderem als Redakteur der Beilage Aus Politik und Zeitgeschichte der Wochenzeitung Das Parlament, die vom Deutschen Bundestag herausgegeben wird.