Linda Göcking, Jahrgang 1985, studierte Germanistik, Anglistik und Philosophie. Während des Studiums verbrachte sie mehrere Monate in Indien und Großbritannien. Nach dem ersten Staatsexamen wagte sie einen Abstecher ins Verlagswesen und arbeitete zwei Jahre freischaffend für verschiedene Auftraggeber in Hamburg. Als Philosophin interessiert sie sich für die großen Fragen, zum Beispiel dafür, wie Menschen gut miteinander leben können. Sie ist davon überzeugt, dass der Grundstein für unsere Persönlichkeiten und Verhaltensweisen in der Kindheit gelegt wird. Weitere Informationen unter www.schule-neu-denken.de.