Linda Benedikt, Jahrgang 1972, studierte Politik und Moderne Hebräische Literatur an der School of Oriental and African Studies in London. Sie arbeitete als freie Journalistin in München, London, Wien, Haifa, Jerusalem, Tel Aviv und der besetzten Westbank. Zuletzt erschienen von ihr „Eine kurze Geschichte vom Sterben“, „Der Rest ihres Lebens“ und „Katzen duschen nie“.