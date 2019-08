Liliane Amir, Jahrgang 1962, lebt in der Schweiz. Bis Ende der 1990er Jahre war sie als Pianistin, Keyboarderin und Sängerin unterwegs, manchmal auch als Baumalerin, Markt- und Zeitungsfahrerin, Sekretärin und Kellnerin. Zwischendurch lebte sie einige Jahre in Ägypten und in den USA. In dieser Zeit malte und schrieb sie auch viel, vor allem über die vielfältigen Eindrücke und Erlebnisse in ihrem multikulturellen Umfeld. Nach der Geburt ihrer Kinder gab sie das wilde Künstlerleben auf und arbeitet seither als Anwaltsassistentin, seit 2019 auch als Lektorin für Rubikon.