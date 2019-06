Lara Fischer, Jahrgang 1990, studierte Tierpsychologie und machte eine Weiterbildung in der Traumatherapie um die wechselseitige Beziehung zwischen Tier und Mensch zu erforschen. Nach der Geburt ihrer Zwillinge begann ihre Reise in die Bindungs- und Beziehungsorientierte Elternschaft. Seit dem ist es ihre ehrenamtliche Berufung, Menschen zu begleiten, die sich stark machen für erziehungsfreies Begleiten von jungen Menschen. Als Gründerin einer Freien Schule hat sie das Ziel, dass junge Menschen in Würde aufwachsen und sich entwickeln können.