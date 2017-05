Kurt Gritsch, geboren 1976, ist promovierter Historiker und Konfliktforscher. Seine Forschungsschwerpunkte sind Zeitgeschichte, Konfliktforschung, Medien- und Rezeptionsgeschichte. Er ist Autor von mehreren Büchern und zahlreichen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und Magazinen, u. a. zum Kosovo-Konflikt, zu den arabischen Revolutionen und zum Ukraine-Konflikt. Zuletzt ist Krieg um Kosovo. Geschichte, Hintergründe, Folgen (Innsbruck 2016) erschienen. Er lehrt Geschichte und Deutsch an der Academia Engiadina in Graubünden (CH).