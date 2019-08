Kilez More, Jahrgang 1988, ist Rapper und Friedensaktivist. Mit seinen systemkritischen Texten legt er die Finger schonungslos in die Wunden der Gesellschaft. Sein letztes Album „Alchemist“ schaffte es in die Albumcharts und brachte den Soundtrack des Widerstands in den Mainstream. Sein neues Album „Voice of Peace“ erscheint am 6. September 2019. Weitere Informationen unter www.kilezmore.com.