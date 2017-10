Karl-Heinz Peil, Jahrgang 1953, ist in der Friedensbewegung aktiv. Er ist zweiter Vorsitzender des Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V. in Frankfurt am Main und verantwortlicher Redakteur des zweimonatlich erscheinenden Friedensjournals, das der Bundesausschuss Friedensratschlag herausgibt. Als Einzelperson bringt er sich aktiv in den Koordinierungskreis der Kampagne „Stopp Air Base Ramstein“ ein.