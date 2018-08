Jörg Gastmann, Jahrgang 1964, wunderte sich bereits in den 1980er Jahren beim Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum über die Widersprüche zwischen Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Er lebt in Bergisch Gladbach und ist Sprecher der NGO economy4mankind.org sowie Autor des Buches „Die Geldlawine“. Von 2009 bis 2011 war er Bundesvorsitzender der sozialliberalen Kleinpartei „Deutsche Demokratische Partei“. Hauptberuflich arbeitet er als Suchmaschinenoptimierer.