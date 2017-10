Der gebürtige Australier John Pilger war viele Jahre Auslandskorrespondent und Kriegsreporter und ist heute Autor und Dokumentarfilmer. John Pilger hat zahlreiche renommierte internationale Preise gewonnen, darunter die Goldmedaille der United Nations Association. Er ist einer von nur zwei Journalisten, die zwei Mal zum „Journalist of the Year“ ernannt wurden, die höchste Auszeichnung im britischen Journalismus. Seinen Dokumentarfilm “Cambodia Year Zero” (1979) zählt das British Film Institute zu den zehn wichtigsten Dokumentationen des 20. Jahrhunderts. Sein aktueller Film ist „The Coming War on China“. Noam Chomsky, der meistzitierte Intellektuelle der Welt, bewertet Pilgers Schaffen so: „John Pilgers Werk ist ein wahrer Leuchtturm in dunklen Zeiten.“