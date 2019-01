Johannes Wollbold, geboren 1958, ist Diplomtheologe, Erzieher und Mathematiker (Dr. rer. nat.). 2005 - 2015 Wissenschaftler in der Systembiologie (u.a. Alternsforschung), danach Erzieher in Wohngruppen jugendlicher Flüchtlinge und Lehrer für Deutsch als Fremdsprache. Lieblingsarbeit ist der Aufbau selbstorganisierter Gruppen wie der Freien Schule Regenbogen Erfurt in den 1990er Jahren, aktuell der konsensbasierten Mobilen Mosterei Kollektiv 9Raben eG in Rostock oder des Wohnprojekts Ro70 eG in Weimar. Daher auch seit 2008 als Wikipedia-Autor aktiv, u.a. zu den Themen religionsloses Christentum, historischer Jesus, Esoterik, Rechtsextremismus, AfD und Atomwaffenverbot.