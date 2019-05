Johannes Mölkenberg wurde in den frühen 1960er Jahren in der alten Bundesrepublik geboren und wuchs, wie er erst spät erkannte, noch in dem Klima eines Kinder- und Menschenbildes auf, das immer noch von den Auswirkungen der NS-Propaganda geprägt war. Abgesehen von verschiedenen Erkrankungen verbrachte er eine für die damalige Zeit unauffällige Kindheit. Jedoch litt er Jahrzehnte unter immer wiederkehrenden Depressionen. Autodidaktisch bildete er sich durch lesen psychologischer, evolutionsbiologischer und gesellschaftspolitischer Bücher weiter und machte mehrere Psychotherapien. Nach langjähriger Tätigkeit in einem Zeitungsverlag ist er nun wegen diverser gesundheitlicher Probleme berentet. Sein Interesse gilt den Zusammenhängen zwischen frühen gesellschaftlich-erzieherisch vermittelten Traumatisierungen des Individuums und der aktuellen gesellschaftlich-ökologischen Krise.