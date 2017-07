Jochen Mitschka, geboren 1952, kam 2009 mit seiner Frau aus Asien zurück nach Deutschland. Er veröffentlichte unter verschiedenen Pseudonymen Artikel und Bücher über Südostasien aber nach 2009 auch über die Piratenpartei. In letzter Zeit schreibt er vorwiegend unter eigenen Namen. Er übersetzt politische Bücher, wie z.B. Dirty War on Syria von Tim Anderson, schrieb ein Buch über die Ukraine-Krise, das er auf academia.edu veröffentlichte, und übersetzte als letztes Projekt das Buch über den MH17-Abschuss von Kees van der Pijl, das im August 2017 erscheint. Als Jo Menschenfreund bloggt er über Demokratie, Medien und internationale Krisen und schreibt, was man in deutschsprachigen Medien meist vergeblich sucht.