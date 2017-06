Joachim Paul, geboren 1957 in Köln, (Dr. rer. medic. Dipl.-Phys.), Biophysiker, Kybernetiker, arbeitet als Medienpädagoge an der Gestaltung eines menschenwürdigen Informationszeitalters - jenseits von Euphorie und Entsetzen. 1996 gründete er das Webjournal www.vordenker.de - Webforum für Innovatives in Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur, dessen Herausgeber er bis heute ist. Von 2012 bis 2017 war er Mitglied der Piratenfraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Er publiziert im Netz und auf Papier – zuletzt „TRANS- - Reflexionen über Menschen, Medien, Netze und Maschinen (epubli, Berlin 2013) – und bloggt unter dem Namen Nick Haflinger auf www.vordenker.de/blog.