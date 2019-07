Joachim Grzega, Jahrgang 1971, ist promovierter Sprachwissenschaftler, Leiter des Projektbereichs „Innovative Europäische Sprachlehre (InES)“ an der Volkshochschule Donauwörth sowie außerplanmäßiger Professor an der Universität Eichstätt-Ingolstadt und gründete die Academy for SocioEconomic Linguistics (ASEcoLi). Zu seinen Interessen gehören unter anderem die Suche nach den Gemeinsamkeiten europäischer Sprachen (Eurolinguistik), das Zusammenspiel von Sprache/Denken/Handeln, die humorvoll-lehrreiche Vermittlung von Expertenwissen an Laien und das Lehrmodell LdL. Er ist Autor zahlreicher Aufsätze und Bücher, darunter „Wort-Waffen abschaffen!“ und „Wohlstand durch Wortschatz?“.