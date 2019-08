Jens Jürgen Korff, Jahrgang 1960, ist Historiker, Politologe und Werbetexter. Er veröffentlichte zwei Umweltlexika, gemeinsam mit Gerd Bosbach die Sachbücher „Lügen mit Zahlen“ und „Die Zahlentrickser“ sowie alleine die Dogmenkritik „Die dümmsten Sprüche in Politik, Kultur und Wirtschaft“. Politisch ist er seit 1999 im Umwelt- und Naturschutz, kulturell in einem Chor sowie in der Wikipedia aktiv. Weitere Informationen unter www.jens-jürgen-korff.de.