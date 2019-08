James Risen arbeitet als investigativer Journalist bei der New York Times und ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem des Bestsellers „State of War“ über die CIA. 2002 wurde er mit Kollegen für die Hintergrundberichterstattung zu 9/11 mit dem Pulitzerpreis geehrt. Mit Eric Lichtblau deckte er bereits 2004 die umfassende Überwachung der eigenen Bürger durch die NSA auf und erhielt dafür 2006 ein weiteres Mal den Pulitzer-Preis. Er lebt in Maryland, USA.