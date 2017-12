Ivan Rodionov studierte Germanistik und Anglistik an der Staatlichen Fremdsprachenuniversität in Moskau sowie Übersetzen und Dolmetschen an der Karl-Ruprecht-Universität in Heidelberg. Er arbeitete unter anderem im Spiegel-Büro in Moskau sowie als Reporter und Korrespondent in Konfliktgebieten wie Afghanistan, Pakistan und Israel/Palästina. Aktuell ist er als Geschäftsführer von RT Deutsch tätig. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist er eben jener Russe, den der Deutsche meint, wenn er sagt: „Der Russe war's!“.