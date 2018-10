Isabel Segarra arbeitete nach dem abgeschlossenen Philologiestudium viele Jahre in der freien Wirtschaft, bevor sie sich entschied, einen vollkommen neuen Weg einzuschlagen und ihrer Berufung zu folgen. Nun begleitet sie Menschen auf dem Weg zu sich selbst, in ihre Kraft und Authentizität, und hilft ihnen, sich wieder zu fühlen und mit ihrer Seele zu verbinden. Sie ist ausgebildete Gesprächs- und systemische Therapeutin, Mediatorin, Coach und Heilerin und arbeitet seit mehr als 10 Jahren in eigener Praxis. Weil ihr besonderes Augenmerk Kindern gilt, ist das Elterncoaching ein Schwerpunkt ihrer Arbeit.