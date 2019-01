Dr. Hossein Pur Khassalian, Jahrgang 1938, ist gebürtiger Iraner. Nach dem Abitur in Teheran studierte er Medizin in Bonn. Nach 36-jähriger Tätigkeit als Urologe in Hagen lebt er als Ruheständler seit 2001 in Bonn, forscht und schreibt Texte über den Iran und den Islam.