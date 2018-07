Hansjörg Bisle-Müller, Jahrgang 1950, promovierte am Fachbereich Philosophie der Universität Augsburg und arbeitete von 2006 bis 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Von 2002 bis 2017 war er Präsident der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Augsburg und engagierter Unterstützer der Städtepartnerschaft Augsburg-Jinan. 2016 gründete er die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen China-Gesellschaften (ADCG) mit. Er lebt jetzt als Rentner in Oberwesel am Mittelrhein und ist als Redakteur und Autor der Website www.forumaugsburg.de tätig. Gemeinsam mit Karin Aschenbrücker ist er Herausgeber von „China – Gesellschaft und Wirtschaft im Umbruch“.