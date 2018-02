Gotthilf Freudenreich ist das Alter Ego eines etwas unangepassten Menschen, der in der DDR aufgewachsen ist, mit 16 gegen Biermanns Ausbürgerung protestierte und seitdem in der ostdeutschen dissidentischen Bewegung aktiv war, in der Hoffnung auf einen besseren Sozialismus. Die Wiedervereinigung hat er vor allem als den Wechsel von der sozialfeudalistischen Bevormundung in den egoistischen Irrsinn erlebt – weshalb er den Traum von einer gerechten Welt immer noch nicht loslassen will, auch wenn er den Begriff „links“ für sich selbst heute gerne vermeidet.