Gerhard Breidenstein, geboren 1937, ist evangelischer Theologe, promoviert in Sozialethik. Er lebte und arbeitete drei Jahre in Südkorea, war jahrzehntelang aktiv in den außerparlamentarischen Protestbewegungen, gründete eine ökologisch-spirituelle Lebensgemeinschaft sowie die bundesweite Initiative „Aufbruch - anders besser leben“. Viele Jahre lang hielt er Vorträge und Seminare zu Fragen der Nachhaltigkeit.