Gerhard Baisch, Jahrgang 1942, ist Rechtsanwalt und lebt in Bremen. Hier war er in den Jahren 1974 bis 2010 als Strafverteidiger tätig. Seither beschäftigt er sich mit Fragen des Völkerrechts und ist in der Friedensbewegung aktiv. Er gehört dem Vorstand der IALANA Deutschland an und ist Mitglied der Jury für die Vergabe des Whistleblowerpreises.