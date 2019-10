Franziska Schmidt, Jahrgang 1986, hat Kultur- und Medienwissenschaften in den Niederlanden sowie Umweltsoziologie in Edinburgh studiert. Mittlerweile lebt sie wieder in Deutschland, wo sie Obstbäume schneidet und über Mensch-Umweltbeziehungen und Nachhaltigkeit schreibt. Sie recherchiert für ihr erstes Buch zum Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Weitere Informationen unter francescaschmidt.wordpress.com.