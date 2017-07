Florian Sander ist Dozent für Soziologie, Sozialpsychologie und Politikwissenschaft sowie Verhaltenstrainer an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, der in Nordrhein-Westfalen u. a. die Polizeiausbildung obliegt. Zugleich ist er Doktorand im Fach Soziologie an der Bielefeld Graduate School in History and Sociology (BGHS) der Uni Bielefeld. Daneben betätigt er sich seit vielen Jahren als Autor für den Blog "Le Bohémien".