Florian D. Pfaff, Jahrgang 1957, wurde bekannt durch seine Verweigerung im Jahr 2003, am Irakkrieg teilzunehmen. Er trat 1976 in die Bundeswehr ein und arbeitete bei Angriffsbeginn als IT-Spezialist in Bonn. Sein „Fall“ führte zu dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Juni 2005, mit dem festgestellt wurde, dass Soldaten bei gravierenden völkerrechtlichen Bedenken den Gehorsam verweigern dürfen, ohne dafür schwerwiegend benachteiligt werden zu dürfen 2013 schied er aus dem aktiven Dienst aus und ist seitdem in der Friedensbewegung aktiv.