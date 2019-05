Felicitas Ehrle, Jahrgang 1986, studierte Geographie, Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Gießen sowie ein paar Semester Kunstgeschichte und Philosophie in Frankfurt. Sie ist Mutter von drei kleinen Kindern und möchte ihnen und allen anderen den Planeten bewohnbar hinterlassen. Sie ist überzeugt, dass die Menschheitsfamilie den Bewusstseinswandel vollziehen und das Artensterben, die Kriege, den Raubbau an natürlichen Ressourcen, den Konsumwahn sowie die Spaltung der Gesellschaft noch stoppen kann. Kurzum, dass alle Verfehlungen, die sich die westliche „Wertegemeinschaft“ geleistet hat, noch zur Einsicht führen und nicht das Ende, sondern den Anfang von etwas völlig Neuem darstellen.