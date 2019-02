Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, geb. 1939, ist Diplom-Physiker und war von 2012 bis 2018 Ko-Präsident des Club of Rome. Er war – neben anderen Ämtern – Präsident der Universität Kassel, Direktor am UNO-Zentrum für Wissenschaft und Technologie in New York, Direktor des Instituts für Europäische Umweltpolitik und Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Seit 2012 ist er Honorarprofessor an der Universität Freiburg. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Neffe des früheren Bundespräsidenten, war von 1998 bis 2005 Abgeordneter der SPD im Deutschen Bundestag. (Bildquelle: Heinrich Böll Stiftung from Berlin, Deutschland – Ernst Ulrich von Weizsäcker, CC BY-SA 2.0).