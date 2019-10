Erhard Crome, Jahrgang 1951, studierte von 1971 bis 1976 am Institut für Internationale Beziehungen in Potsdam, anschließend war er dort wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ab 1990 war er amtierender Lehrstuhlleiter für Vergleich politischer Systeme am Fachbereich Politikwissenschaften der Hochschule für Recht und Verwaltung Potsdam. Von 1991 bis 2000 war er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam tätig. Von 2002 bis 2016 war er Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er ist Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Berliner Debatte Initial sowie Mitbegründer und Mitglied des Beirats der außenpolitischen Zeitschrift WeltTrends.