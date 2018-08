Emily Slate ist interkulturelle Trainerin. Sie ist aufgewachsen in Boston und studierte Psychologie in den USA und Kanada. In dieser Zeit verbrachte sie ein Austauschjahr in München. Nach der Ausbildung kehrte sie nach Deutschland zurück. Nach einigen Jahren freiberuflicher Tätigkeit war sie 18 Jahre lang als interkulturelle Fachexpertin bei Siemens tätig. Sie arbeitet heute als freiberufliche Trainerin und Coach.