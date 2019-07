Ellen Diederich: Seit 1960 Beteiligung an Aktionen der Friedens-, der Frauenbewegung, für Gerechtigkeit, gegen Herrschaftsstrukturen, gegen die Pläne der Globalisierung zur Privatisierung und Liberalisierung des Lebens auf dem Planeten. Solidaritätsarbeit gegen Krieg und Gewalt in vielen Teilen der Erde, darunter in El Salvador, Chiapas, Mexiko, Bosnien, Nordirland, USA, Kanada, China, Nairobi, Marokko und vielen europäischen Ländern gegen Atomwaffen, Atomtests und Rüstungsproduktion. Organisation von Friedensmärschen, Aktionen mit dem Frauenfriedensbus in vielen Ländern. Schaffung von Foren, in denen Menschen aus so genannten Feindesländern in den Dialog kommen konnten, u.a. bei den Weltfrauenkonferenzen, bei Versöhnungscamps.