Elke Schenk ist Sozialwissenschaftlerin und Germanistin und arbeitet am Beruflichen Gymnasium. Sie war viele Jahre ehrenamtlich Attac-EU-Referentin mit den Schwerpunkten EU-Verträge, EU-Osterweiterung, soziales Europa, Eurokrise und Handelspolitik (TTIP). Seit 2006 engagiert sie sich in der Recherchegruppe globalcrisis/globalchange News, das globale Entwicklungen an den Finanzmärkten, internationale Krisen, Machteliten und geopolitische Entwicklungen verfolgt und über einen deutschsprachen und englischsprachigen E-Mail-Verteiler Analysen und Dokumente bereitstellt.