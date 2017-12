Egon W. Kreutzer, Jahrgang 1949, war Zeitsoldat, Leiter einer kaufmännischen Ausbildung, Projektleiter in Organisationsentwicklungsprojekten, Trainer für Problemlösungs- und Kreativitätstechniken, Projektmanager in internationalen Software-Entwicklungsprojekten, selbstständiger Immobilienmakler, Führungskraft in einem Versicherungskonzern und Unternehmensberater. Heute ist er Unruheständler, Autor und Verleger. Mit seinem Blog begleitet er die politische und wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und der EU seit 2001 mit fast täglichen Kommentaren.