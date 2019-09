Douglas Rushkoff ist preisgekrönter Autor, Moderator und Dokumentarfilmemacher und erforscht die menschliche Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter. Rushkoff schrieb viele Bücher, verfasst Kolumnen für CNN, Medium, Daily Beast und The Guardian und produzierte die Dokumentarfilme „Generation Like“ und „Merchants of Cool“ des nichtkommerziellen TV-Senders PBS. Er ist überzeugt davon, dass die digitalen Medien dafür genutzt werden sollten, mehr soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit zu schaffen. Rushkoff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Institute for the Future und Gründer des Laboratory for Digital Humanism an der New York University. Dort lehrt er Medientheorie und Digitale Wirtschaft. Weitere Informationen unter www.rushkoff.com.