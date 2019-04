Deborah Ryszka, Jahrgang 1989, studierte Psychologie und landete schließlich in der universitären Philosophie. Sie entzieht sich so weit als möglich der gesellschaftlichen Direktive einer hemmungslosen Selbstdarstellung bis hin zur Selbstaufgabe und hält es mit Epikur, der sagte: „Lebe im Verborgenen! Entziehe dich den Vergewaltigungen durch die Gesellschaft — ihrer Bewunderung, wie ihrer Verurteilung. Lass ihre Irrtümer und Dummheiten und gemeinen Lügen nicht einmal in der Form von Büchern zu dir dringen.“