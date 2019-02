Danny D. Wenk, geboren als 1970er Nato-Truppen-Statuten-Kind, wuchs als Deutsch-Amerikaner in Deutschland auf. Internationale Erfahrungen als Berater in der freien Wirtschaft und in Krisengebieten ließen in ihm zügig Zweifel am vermittelten Weltbild aufkommen. Er kehrte der Tretmühlenideologie den Rücken zu und begann, weltweit erfolgreiche Behandlungstechniken zu studieren. Mit dem Wissen beider Welten, Schatten und Licht, arbeitet Danny heute erfolgreich als Autor, Therapeut und Berater, um Menschen und Unternehmen auf Veränderungsprozesse vorzubereiten.