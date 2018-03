Conrad Knittel, Jahrgang 1988, studierte Philosophie und Anglistik in Heidelberg. Nebenbei schreibt er seit Jahren an einem Roman und beschäftigt sich autodidaktisch mit möglichst vielen Feldern des Wissens, darunter Geschichte, Esoterik und Naturwissenschaften. Seit kurzem lebt er in Reutlingen und arbeitet als Lehrer.