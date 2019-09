Claudia Jeep arbeitete über zwanzig Jahre lang als Lehrerin an verschiedenen Schulen. Als Honorardozentin beschäftigt sie sich an der Georg-August-Universität mit Manipulation durch Sprache und versucht als Autorin mittels der „rhapsodischen, isomorphen Sprache“ eine andere Wahrnehmung unserer Welt zu übermitteln. Zudem praktiziert sie seit frühester Kindheit Bewusstseinsarbeit und Meditation, verfügt daher über eine besondere Wahrnehmung und nutzt beim Lesen, Studieren und Schreiben Zugänge zum Unterbewussten. In absehbarer Zeit wird ihr drittes Buch erscheinen.