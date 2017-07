Christopher Kühn trifft durch seinen Job als Fotograf auf die unterschiedlichsten Charaktere, dessen Persönlichkeit er durch Gespräche in den Vordergrund stellen kann. Durch seine Arbeit, aber auch aus privaten Interesse ist der Umgang mit digitalem Kontent somit im allgemeinen sein täglich Brot. Er empfindet Privatsphäre als einer der höchsten Rechte des Menschen, wodurch er nicht nur dafür sorgt, die Fotos seiner Kunden vertrauenvoll zu behandeln, sondern sich auch bei freien Projekten zum Thema Datenschutz zu engagieren. „Profiling“ und „Tracking“ sind seine persönlichen Haare in der Suppe, weswegen er sich seit einigen Jahren mit vielerlei Sicherheitsmechanismen der IT Branche auseinander setzt, um diese nicht nur alltäglich zu leben, sondern auch zu verbessern.