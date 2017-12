Christina Halwachs ist Historikerin. In ihrem aktuellen Buch „Manifest Destiny“ wirdmet sie sich dem historischen Fundament der White-Supremacy-Bewegung in den USA. Manifest Destiny ist eine Doktrin des „unvermeidbaren Schicksals“: Der weiße Mann sei dazu auserkoren, den amerikanischen Kontinent zu unterwerfen – im Namen Gottes und im Namen der Zivilisation. Die Konsequenz für die indigene Bevölkerung ist eine jahrhundertelange Blutspur, die bis in die Gegenwart reicht.