Christian Fischer, Jahrgang 1951, studierte Architektur und Geschichte, arbeitete jahrzehntelang als leitender Mitarbeiter eines Ingenieurbüros für Bauphysik, öffentlich bestellter, vereidigter Sachverständiger für Schallschutz und zeitweise als Lehrbeauftragter für Akustik an der FH Münster. Er veröffentlichte zahlreiche Fachpublikationen in der Tageszeitung Die Neue, aktuell in der Schweizer Genossenschaftszeitschrift Zeit-Fragen, auf Zeitgeist-online und auf aprioripost und ist Mitarbeiter bei www.Bürgerbrief-für-Frieden-und-Demokratie.de.