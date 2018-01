Chris Hedges ist Journalist, Pulitzer-Preis-Gewinner und Autor der New York Times- Bestsellerliste. Er war früher Professor an der Princeton Universität, Aktivist und ordinierter presbyterianischer Pastor. Unter seinen rund einem Dutzend Büchern befinden sich Bestseller wie "Tage der Zerstörung, Tage des Aufstandes", "Der Lohn des Aufstands: Der moralische Imperativ der Revolte", "Das Reich der Illusion: das Ende der Bildung und der Triumph des Spektakels" sowie "Amerikanische Faschisten: Die christliche Rechte und der Krieg mit Amerika". Sein Buch “Krieg ist eine Kraft, die uns Bedeutung verleiht" wurde 40.000 Mal verkauft und war Finalist des Nationalen Preises des Buchkritiker-Verbandes für Sachliteratur. Er schreibt eine wöchentlich erscheinende Kolumne für die von Robert Scheer geleitete Website Truthdig in Los Angeles und moderiert die Sendung „On Contact“ bei RT America.