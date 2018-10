Can Burak Naz, Jahrgang 1989, ist in Ravensburg als Kind türkischer Eltern geboren und aufgewachsen. Er lebt in Köln, wo er seit 2011 an der Universität Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Völker- und Europarecht, insbesondere Friedenssicherungsrecht, Völkerrecht der bewaffneten Konflikte und Völkerstrafrecht studiert. Daneben ist er Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. sowie der European Law Students' Association Köln e.V.