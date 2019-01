Britta Scharf, Jahrgang 1978, studierte Biologie und gab als Umweltpädagogin an verschiedenen Orten ihre Begeisterung für die Natur weiter. Nach der Elternzeit mit ihrem Sohn wagte sie den Quereinstieg in die Schule. Mit einem kritischen Blick auf den medizinischen Bereich aufgewachsen, kann sie auch vor dem System Schule nicht die Augen verschließen. Ihren Frieden findet sie in ihrem eigenen Unternehmen mit Feldenkrais, Therapeutischem Reiten und CranioSacralTherapie.