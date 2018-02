Brigitte Domurath-Sylvers, Jahrgang 1952, Lehrerin in Berlin-Neukölln, GEW, pensioniert, Mitarbeit an dem biograf. Lexikon „Demokratische Wege“, Hg. Manfred Asendorf u. Rolf von Bockel, Stuttgart 1997/2006, zusammen mit Inge Gerlinghoff „Die getötete Kindheit“, Erinnerungen ehemaliger Kinderhäftlinge in faschistischen Konzentrationslagern, Berlin 2003, zusammen mit Malcolm Sylvers „Mythen und Kritik in der Ideengeschichte der USA:25 Porträts“, Marburg 2014.