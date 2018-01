Bernd Weikl, Jahrgang 1942, wurde in Wien geboren. Als internationaler Opernsänger ist er über Jahrzehnte an allen großen Opernhäusern in Europa, Amerika und in Asien aufgetreten. Weikl ist Hamburger, Bayerischer und Österreichischer Kammersänger, sowie Ehrenmitglied der Staatsoper Wien.